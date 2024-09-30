Практику накапливала под обстрелами: история "Ведьмы" – боевого медика 73-го центра ССО

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Стать врачом было ее детской мечтой. Она преодолела долгий путь обучения, практические знания получала в медицине катастроф и в полевых госпиталях Мариуполя, работала в Николаеве, Очакове, Одессе. И везде доказывала, что быть высококлассным специалистом можно независимо от пола. Приобретенный ею объем знаний и опыта – просто невероятный. Она – "Рыжая Ведьма", военный врач 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Она является специалистом с исключительными знаниями и опытом, которым стремится делиться с другим, чтобы улучшать навыки тех, кто спасает жизни бойцов. Историю "Ведьмы" читайте в материале 24 Канала.

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Специальность приходилось выгрызать зубами

Как так получилось, что у вас сразу два позывных?

Меня в подразделении зовут "Рыжая" или "Ведьма". С первым позывным все понятно, достаточно только на фото посмотреть, а вот второй получила уже, так сказать, в боевых условиях. Мне его ребята придумали – за интуицию. Склоняюсь к мысли, и определенным образом сама доказываю ее: то, что ты девушка, абсолютно не ограничивает в выборе профессии, даже в армии. Но, думаю, мы все-таки имеем определенные преимущества перед парнями – например, в той же интуиции. Недаром говорят, что в каждой украинке есть что-то немножко от ведьмы. Так и повелось.



"Рыжую" из-за ее интуиции побратимы начали называть "Ведьмой" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Вы мечтали стать медиком с детства?

Сколько себя помню, только научилась ходить и говорить, а уже лечила все свои игрушки и на вопрос кем хочу быть, гордо говорила: "Рвач!", имея в виду "врач"...

Наша семья в быту использовала русский, но это не мешало учить украинский и быть патриотами своей страны. Признаюсь, почти с боем пробивала себе путь к цели, поскольку на момент моего поступления в Военно-медицинскую академию попасть на факультет военного анестезиолога или хирурга девушкам было почти невозможно. По неизвестным причинам женщин почему-то допускали исключительно к лечебному делу, максимум – к специальности врачей общих практик.

В свое время ей приходилось разрушать стереотипы, чтобы получить желаемую профессию / Фото, предоставленное 24 Каналу

Было сложно, порой приходилось доказывать что-то не только окружающим, но и самой себе. В итоге я закончила академию как семейный врач, но прошла дополнительное обучение, освоила вторую специализацию и стала все-таки военным врачом-анестезиологом.

Заключительный экзамен по второй специализации должен был быть 25 февраля 2022 года, а 24-го началось полномасштабное вторжение... Помню, стоим с коллегами в коридоре, уже имея на руках дипломы специалистов, и мимо нас проходит один из наших консервативных преподавателей, который всем девушкам всегда говорил, что военная хирургия и анестезиология – не для них. Увидел меня и говорит: "Выгрызла таки". Именно тогда ко мне пришло понимание: "Да, я это сделала!"

Хотела стать боевым медиком с начала АТО

А когда к вам пришло желание быть именно военным врачом?

В 2014 году. Я училась на третьем курсе университета, началась антитеррористическая операция, и захотела сразу присоединиться к армии. Однако, для этого нужна была характеристика из университета или работы. В то время у нас был один из лучших специалистов, декан Сергей Омельчук. И вот я вся такая на волне патриотизма, с невероятным желанием что-то делать, как-то помогать, прихожу к нему за характеристикой. И то, что он мне тогда сказал, я запомнила на всю жизнь. Теперь, когда уже сама готовлю боевых медиков на базе нашей части, всегда повторяю эти слова...



И что именно он тогда сказал вам?

Тогда для меня эти слова прозвучали будто приговор, но прошло несколько дней, и я все поняла. Сергей Тихонович посадил меня напротив и спросил: "А что ты там будешь делать?" Говорю: "Ну как...Спасать, помогать, поддерживать". Он: "Ну это все классно, но ты не ответила. Что конкретно ты будешь там делать?" Я что-то начала рассказывать про перевязки, нести чушь, но основной месседж превалировал такой – просто быть там.

"Я не дам тебе характеристики, – сказал тогда декан. – Иди, учись, работай, приобретай опыт, а через пять лет, когда станешь врачом, будешь решать". Вспоминаю, ушла совсем расстроенная.

Сейчас, когда ко мне в часть приходит новый боевой медик или санитарный инструктор, даже после всех учебных центров и курсов, он определенное время находится в своеобразной "безопасной зоне". А помимо адаптации к постоянным рискам, человек обязательно должен пройти так называемую обкатку в тылу. И поэтому каждый раз, когда кто-то из наиболее мотивированных ребят говорит мне, мол, хочу пойти туда, я всегда задаю этот стратегический вопрос: "А что ты там будешь делать?" Для службы на передовой надо быть готовым более чем на сто процентов, нужны время и опыт.

"Ведьма" с 2014 года хотела на фронт / Фото, предоставленное 24 Каналу

А как конкретно вы его приобретали?

В студенческие годы я параллельно с учебой работала на скорой и в аптеке, кроме того, брала себе часы общей практики в больницах. Слушала, записывала, перечитывала кипы литературы, новейшие статьи, пересматривала видео об испытаниях лекарств, общалась со специалистами, пациентами, преподавателями.

В 2018 году работала в одной из больниц Мариуполя, где впервые увидела раненого рашистами нашего бойца. Была на практике там в мобильном госпитале. Помню, развернули пункт помощи в одной из посадок, впереди – "ноль", над головами – снаряды, чужие и наши. А рядом со мной был тогда фельдшер, который находился на военной службе с 2011 года, а с 2014-го активно участвовал в боевых действиях. Человек с колоссальным опытом, рядом с которым чувствовалось как-то спокойно и безопасно.

И вот мы стоим, работаем, а фельдшер только поднимал голову, прислушивался и говорил: "О, наши красавцы". Или выдавал: "Пусть бы им пусто было", это уже когда враг насыпал. Так под обстрелами и накапливала врачебную практику...

Женщина-офицер в ССО

Как вы попали в ССО и как коллектив в подразделении воспринял женщину-офицера?

Я не из тех девушек, что озабочены внешностью, мне нравится быть такой, как есть. В грязи – так в грязи, в пыли – так в пыли. Стараюсь адаптироваться к любым условиям. Боевые действия – это всегда сложно и трудно, и я должна помогать ребятам и девушкам, а не ныть.

Очень часто бывает такое, что нет воды или крыши над головой. Есть костер – уже хорошо, есть подвал – вообще круто, можно поспать. И когда ты со своим подразделением проходишь эти испытания, становишься частью семьи, которая объединена одной целью и одним стремлением. И это невероятно вдохновляет и роднит.

Ребята, когда видят, что ты с ними на одной волне и работаешь на равных, начинают относиться к тебе по-другому, максимально поддерживают, помогают освоиться. И нет разницы, какая должность у женщины, – медик, повар, делопроизводитель, пулеметчик, оператор, связист. Надо просто быть профессионалом, учиться, модернизироваться, получать новые навыки.



"Ведьма" оказывает помощь раненому / Фото, предоставленное 24 Каналу

Кстати, несмотря на офицерское звание, солдаты обращаются ко мне по имени, и это радует. Военные Сил специальных операций – это о профессионализме, доверии и братстве.

Есть ли в вашей военной жизни авторитет, который вдохновляет своим примером?

Да, был такой человек, к сожалению, он погиб в Мариуполе. Это Николай Никонов – командир одного из подразделений 73-го центра. Не было ни одной задачи, с которой бы не справилась его команда. Харизматичный, справедливый, честный, никогда никого не уговаривал или ругал, просто говорил, что и где надо сделать. К командиру был невероятный кредит доверия, и я хочу быть такой, как он. Николай Артурович похоронен в Одессе, я часто наведываюсь к нему...

Вопрос к вам как к медику, который знает чуть ли не все жизненные истории в подразделении. Скажите, часто ли ребята возвращаются после ранений, или, наоборот, пытаются дистанцироваться от войска?

Немного болезненный вопрос, поскольку, если честно, почти все наши ребята хотят вернуться назад. Есть такие ранения, после которых можно достаточно быстро пройти реабилитацию и быть в строю. Но есть ранения и травмы, которые, к сожалению, не дают такой возможности, но ребята хотят быть полезными. Сейчас уже есть определенные должности, на которые можно их привлекать, но их перечень очень небольшой. Понимаете, Силы специальных операций – это семья, каждое подразделение – это братство. Как можно просто взять и уйти из семьи?

Исключительные навыки в работе ССО

О 73-м морском центре Сил специальных операций ходят легенды. Естественно, что операции скрыты от общественности, но каковы нюансы работы медика в таких условиях?

Специфика работы медиков нашего центра – это прежде всего то, что большинство травм связаны с водой. Эвакуация из воды может быть долговременной, поэтому для медицинского персонала работа может быть нестандартной. Это и осложнения оказания помощи из-за специальных костюмов, и гипотермия, и работа с декомпрессией, и даже обезвоживание...

Многие знают, как влияет на организм морская вода, насколько вредной может быть речная, как возникает, как это ни странно кажется, обезвоживание в воде. От резкого изменения давления, погружения или подъема с глубины, возникают различные болезни, что могут привести даже к смерти.



"Ведьма" приобрела исключительный опыт / Фото, предоставленное 24 Каналу

Дайверы – это наша тема. Выполнение заданий происходит в далеко не спокойной обстановке, так что иногда ребятам приходится принимать быстрые решения, которые не всегда идут на пользу их здоровью. Эти виды травм – вообще отдельная наука, и ею занимается врач специальной физиологии. Кстати, в Украине очень ограниченное количество специалистов в этой сфере. Основные знания мы получаем именно из учений на базах партнеров. У меня было таких несколько. Даже одно организовали исключительно для нашего подразделения. Я была на разных базах, но везде видела одно: у партнеров невероятно расширенный штат медиков именно в этом направлении, соответствующее оборудование, наработанные алгоритмы.

Я собрала огромное количество материалов, перевожу их и провожу занятия с личным составом в своем подразделении. Есть немало планов по организации учений и семинаров и в дальнейшей перспективе. Хотим расширить материально-учебную базу, общаемся со многими врачами, ищем специалистов для квалифицированной диагностики травм наших ребят и мечтаем развить именно это направление у нас, в Украине. Уверена, мы дождемся реализации наших планов. Как и Победы!