Не видел неба 10 месяцев, – мариуполец, целовавший землю после обмена, рассказал о плене

Мариуполец Артур с начала полномасштабной войны встал на защиту своего города. Группа защитников, где находился мужчина, попала в оцепление.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными. Они рассказали историю Артура (имя изменено) из Мариуполя.

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Мужчина попал в плен, когда сопредельное подразделение покинуло позиции. Тогда группе, где был Артур, приказали сдаться. Он вернулся домой 4 февраля во время обмена военнопленными. Украинцы могут помнить фотографии, где Артур целует родную землю.

Мы казались небольшими группами, людей по 50. Казаться было страшно: думали, что нас сразу начнут убивать. Но нас "принимали" так называемые "денееровцы" и им россияне приказали нас не трогать. Поэтому сначала нас даже не били, – вспомнил мужчина.

Условия плена

После попадания в плен украинцев пытались узнать имя, подразделение, должность. Это называли "приемкой". По словам Артура, когда человек начинал рассказывать, то россияне сразу били палками. В неволе давали очень мало продовольствия и заставляли есть очень быстро. Продукты в основном были испорчены.

Артур рассказал, что надзиратели запрещали чтение. Не давали смотреть телевизор или слушать радио. Украинцев пытались убедить, что дома их никто не ждет, а Россия выигрывает войну.

"Нам постоянно говорили, что нас никогда не поменяют, что Украине мы не нужны. Лгали, что Украина уже упала, а нас повезут в Сибирь лес валить. Наблюдатели развлекались тем, что заставляли нас, например, выбегать ночью с матрацами, как пожар начался", – сказал мужчина.

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Возвращение домой

Перед обменом украинцам замотали головы пакетами и привезли на аэродром. Артур вспомнил, что пленных везли в автозаках, не давали поднимать голову. Мужчине показалось, что его везут в другую колонию, но впоследствии услышал украинский язык.

"Ребята, поднимайте головы, все хорошо, вы свободны!". На украинском! Сначала думал, что россияне хотели так пошутить, выучили несколько слов на украинском. Потом вижу – шеврон украинский, нашу форму, наш флаг! У меня на глазах выступили слезы", – сказал Артур.

Он стал убеждать собратьев, что плен позади, но те были очень напуганы. Даже когда люди ехали в сторону Украины, все равно не могли в это поверить.

Выходим на улицу – а там молодые девушки, ребята, улыбаются, обнимают нас! Все помогают всем. И я поднял голову, чтобы посмотреть на небо – в плену нам запрещали даже подходить к окнам. Я не видел неба 10 месяцев! И просто упал на колени и разрыдался. Целовал снег и плакал, не мог сдержать эмоций, – рассказал Артур.

Что давало надежду в неволе

Мариуполь отметил, что в плену он и другие украинцы пытались узнать о событиях. Новости об успехах давали надежду. Артур знал, что его рано или поздно обменяют.

"В плену нам делать было нечего, мы по 16 часов просто сидели. Работать нам не давали, и чтобы мозг не деградировал, я начал в голове писать песни. Даже одну написал о плену. Также одну написал о том, как мы воевали. Я планирую в будущем записать в студии", – делится планами Артур.

Он добавил, что помогало не падать духом общения с другими пленными, планы на будущее и вера о возвращении домой.