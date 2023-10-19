Известно, что 7 марта 2022 года он попал в российскую засаду в Бородянском районе Киевской области. Однако даже раненым он продолжал давать отпор врагу.

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Сила духа против преград

Даниил Мельник, которому исполнилось всего 20 лет, попал в российский плен с сильными ранами и обморожениями. Оккупанты даже предлагали застрелить его, якобы чтобы "не мучился". Однако Даниил решил, что если он до сих пор остается жив, то сможет справиться с этим.

В плену оккупанты постоянно говорили Данилу, что убьют и каждый день военный ожидал, что его жизнь может оборваться. Даже российские медики предлагали "уколоть больше", чтобы тот умер легко – но парень не сдавался.

Защитнику ампутировали две ноги, руку и четыре пальца на другой руке. Весь март и апрель он мерз и жил без еды. В результате обморожения его конечности гнили заживо – пока их не ампутировали.

Фотографиня Марта Сирко, которая снимала Данила, также решила отметить важное и интересуется, не станет ли такой молодежи, как этот парень, меньше. Она благодарна защитнику за его оптимизм.

Я тебе невероятно благодарна за твой позитив и искреннюю любовь и я верю, что таких как ты с такими взглядами будет больше и мы сможем строить правильную страну с правильными убеждениями и взглядами,

– написала Марта Сирко.

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