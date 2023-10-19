Відомо, що 7 березня 2022 року він потрапив у російську засідку у Бородянському районі на Київщині. Однак навіть пораненим він продовжував давати відсіч ворогу.
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Сила духу попри всі перепони
Данило Мельник, якому виповнилося всього 20 років, потрапив до російського полону з сильними ранами та обмороженнями. Окупанти навіть пропонували застрелити його, нібито щоб "не мучився". Однак Данило вирішив, якщо він досі залишається живий, то зможе впоратися з цим.
У полоні окупанти постійно казали Данилу, що вб'ють і кожного дня військовий очікував, що його життя може обірватися. Навіть російські медики пропонували "вколоти більше", щоб той помер легко – але хлопець не здавався.
Захиснику ампутували дві ноги, руку та 4 пальці на іншій руці. Весь березень та квітень він мерз та жив без їжі. Внаслідок обмороження його кінцівки гнили живцем – доки їх не ампутували.
Фотографиня Марта Сірко, яка знімала Данила також вирішила наголосити на важливому і цікавиться, чи не стане такої молоді, як цей хлопець, менше. Вона вдячна захиснику за його оптимізм.
Я тобі неймовірно вдячна за твій позитив та щиру любов і я вірю, що таких як ти з такими поглядами буде більше і ми зможемо будувати правильну країну з правильними переконаннями та поглядами,
– написала Марта Сірко.
Історії загиблих на війні українців
- На фронті у Роботиному загинув військовий "Мірча", сестра якого загинула внаслідок російського удару по Вінниці. У 24-річного військового вдома лишилися мама, дружина й дві сестри.
- Також на тій же ділянці фронту загинув 47-річний стрілець-санітар "Дід", якого чекали вдома діти та п'ятеро внуків. Він переніс контузії та операцію, але все одно захищав Україну від російських загарбників.
- У Донецькій області загинув командир підрозділу 72-ї ОМБр, якому було всього 25 років. Його серце зупинилося у день свого народження.