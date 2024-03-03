После полутора лет службы "на передовой" в автомобиль, где находились он и его товарищи, попала ракета, запущенная оккупантами. Его жена Ольга Гринченко поделилась с ведущим 24 Канала Владиславом Новиковым, как они переживали переломный момент в своей семье после травмы мужа.

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О ранении сообщил друг-военный

Ольга Гринченко рассказала, что сообщение о ранении Олега стало огромным шоком для нее. Она понимала, что уже длительное время муж находится в активных боевых действиях, что он не далеко от линии фронта, а именно на ней. Она понимала, что может случиться любое событие. Ей помогало чтение. Женщина находила много информации о психологической самопомощи.

"Например, тот факт, что в нашей стране уже много людей с инвалидностью, и мы сами должны менять отношение к раненым и к людям с инвалидностью в таком формате, чтобы переходить от жалости к тому, что мы это все выдержим, все можно улучшить, если есть жизнь, это самое главное", – сказала Ольга Гринченко.

В тот день, когда Олега ранили, она с дочерью была в приятном ожидании, ведь ждали его домой через несколько дней. У воина планировалось какое-то обучение или короткий отпуск. Они не виделись с марта.

Тот момент оборвал друг-военный, который сообщил Ольге о том, что произошло ранение. Он сказал жене, что Олег Гринченко самостоятельно смог выйти и его уже везут в больницу Мечникова.

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Женщина понимала, что раз он нашел в себе силы выйти с места происшествия, и что его уже везут, чтобы оказать профессиональную медицинскую помощь, есть очень-очень большие шансы, что жизнь спасут и все будет максимально восстановлено.

Известие стало настоящим шоком

По словам Ольги Гринченко, к такому можно готовиться, но невозможно подготовиться. Это был шок, страх и большой стресс. Но в их случае то, что достаточно быстро они смогли приехать к Олегу в больницу, и в этот же день увидеть его, то это, конечно, придало больше уверенности. Жена смогла перейти из состояния шока в состояние решения вопросов относительно его здоровья.

Так, несколько дней я не могла физически с кем-то общаться, кроме близкого кого-то из друзей, буквально это 3 – 4 человека. Я понимала, что все будут хотеть поддержать нас, но на то время я просто физически не могла разговаривать, мне надо было этот процесс пройти самой. И даже я просила, чтобы мне писали, это было легче, чем разговаривать даже по телефону,

– подчеркнула Ольга.

Если есть жизнь – остальное можно улучшить

После больницы Мечникова, хоть Олег был в реанимации, но у него было стабильное состояние, его перевезли через сутки в Винницкую область в областную больницу. Там очень мощное ожоговое отделение, а именно с его ранением, надо было лечить ожоги. В тот же день Ольга с дочерью приехала к нему. Жена все время была рядом, что с каждым днем давало силы.

У защитника Олега Гринченко диагностировали ожоги лица, черепно-мозговую травму и он потерял глаз. По состоянию на август 2023 года ему сделали уже 5 операций в Винницкой области.

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"Мы видели просто собственными глазами, что насколько у нас классные, крутые врачи, насколько они профессиональные, и насколько они реально делают все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить здоровье", – отметила Ольга Гринченко.

К тому же, в семье была внутренняя уверенность, потому что, зная характер друг друга, они понимали – если жизнь есть, все остальное они смогут улучшить.

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