История первого президента Леонида Кравчука: от триумфа к капитуляции

5 декабря 1991 года под куполом Верховной Рады принял присягу первый демократически избранный Президент Украины Леонид Кравчук. Он умер 10 мая 2022 года, когда ему было 88.

Трагическую новость вечером 10 мая подтвердила Верховная Рада. Вспомним, с чего начинался политический путь Кравчука – от беспрецедентной поддержки до последних лет.

Внимание Умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

История Леонида Кравчука

Он победил на выборах 1 декабря 1991 года. Его поддержка была беспрецедентна.

Отныне наша судьба в наших руках. Мы должны строить свое государство, со своей армией, СБУ, государство демократическое, правовое, цивилизованное и богатое. И мы это сделаем!

– сказал тогда Кравчук.

Кравчук тогда набрал 61,6% голосов и выиграл в первом туре.

. До победы Владимира Зеленского в 2019 году это был рекорд, действующий президент Украины победил Петра Порошенко с 73,22%.

Самостоятельная жизнь в молодом государстве начиналась не безоблачно. Прогнозируемо остановились госпредприятия, чьими клиентами были другие страны СССР. Начала цвести коррупция.



Кравчук был первым президентом / Фото Bigmir

Обнищавшие украинцы перестали платить за электроэнергию и по всей стране начались отключения света, а впоследствии наступила инфляция. Требуя стабильности, люди вышли на улицы. Массовые забастовки бюджетников начались именно при Кравчуке.

Кравчук не дотянул до конца срока

Зайдя на Банковую как народный любимец, первый Президент покинул ее, даже не дотянув до конца пятилетнего срока. Но что делает Кравчука особенным – это мирность, с которой он передал власть.

Я знал одно: нельзя быть у власти силой, если народ тебя не хочет,

– сказал Кравчук впоследствии в одном из интервью.

Когда с низов выразили недовольство – он уступил. И его каденция едва ли не единственная, которая обошлась без скандалов с журналистами.

Не было ни политических заключенных, ни притеснений – из-за этой же казалось бы хитрой толерантности даже коммунисты без труда вернулись в политическую жизнь, хотя после распада Союза их официально запретили.

Пока в Польше, Венгрии, Чехии и странах Балтии семимильными шагами проходили реформы – при Кравчуке в Украине они даже не начинались. Мастер бегать между каплями дождя надежно укрепил украинскую независимость. А вот сделать независимость началом истории успеха – эту задачу он, похоже, оставил преемникам.

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Из политики не ушел

Однако даже после этого из политики Кравчук не ушел. С 1994 по 2006 год был народным депутатом, возглавлял различные украинские фонды, организации и общества.

А в 2015 году стал главой общественной организации "Движение за Украину в НАТО". И уже в конце июля 2020 возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Интересные факты

Леонид Макарович в 2001 получил звание Героя Украины.

В 2020 году стал Человеком года премии Celebrity Awards.

Был почётным доктором Киево-Могилянской академии.

Написал более 10 книг о своем опыте в политике, был автором более 500 статей.

Увлекался шахматами и футболом.

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