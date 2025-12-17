Он эгоманьяк и хочет войти в историю как спаситель Америки, – Грицак о Трампе

Поскольку Ярослав Грицак – профессиональный историк, то его спросили, как относиться к Трампу. Ведь таких ярких и противоречивых личностей в истории не было давно.

Это мнение он высказал в интервью 24 Каналу "Мы приближаемся к развязке": большой прогноз историка Ярослава Грицака для Украины на 2026 год".

Почему Трамп такой странный?

По словам Грицака, Трамп разбивает трансатлантический союз между Брюсселем и Вашингтоном и перекладывает все бремя войны на Европу. Но для ЕС и Украины в этом есть и неочевидный плюс.

Он намеревался сделать Америку снова великой, а на самом деле он заставляет снова стать великой Европу. Как бы и что бы мы ни говорили, Украина имеет поддержку ключевых европейских игроков – Британии, Германии, Франции и Италии – плюс еще нескольких государств Севера и Центра Европы. Пока что они были не очень спешили, потому что не слишком напугались Путина – теперь же их реально напугал Трамп, угрожая их оставить без защиты США,

– считает Грицак.

То есть речь идет о неком шоке от Трампа. Но только время покажет, станут ли действия ЕС успешной или долговременной стратегией. Сейчас это уравнение со слишком многими неизвестными. Историк также объяснил, что движет Трампом. Нынешнему президенту США мир в Украине нужен только для того, чтобы потешить свое эго.

Главным мотивом Трампа является сам Трамп. Он эгоманьяк и хочет войти в историю как лучший американский президент, как спаситель Америки. В этом есть как и угроза, так и возможности: его действия непоследовательны, его амбиции можно расшатывать в одну или другую сторону, и это дает поле для маневра,

– сказал он.

Интересно! Ярослав Грицак, как и многие до него, убежден: есть люди хуже Трампа. Это прежде всего Джей Ди Вэнс. "У него нет колебаний, он циничный прагматик, и его прихода к власти я боюсь", – признался Грицак.

В США скандал из-за слов Сьюзи Уайлз

Руководительница аппарата Белого дома честно сказала, что именно ей помогает работать с Трампом вот уже девятый год. Ее отец был алкоголиком, и Сьюзи замечала, что он вел себя так, будто ему море по колено. По ее словам, Трамп тоже такой.

Когда журналисты опубликовали интервью с откровенными мыслями Уайлз, разразился скандал. Сама чиновница заявила, что СМИ перекрутило ее слова, а другие члены команды поддержали ее. Зато медиа сказало, что имеет аудиозаписи.