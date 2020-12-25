Застрелил и расчленил: историка Соколова признали виновным в убийстве студентки Ещенко
Суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Кроме того, ученого обвинили в незаконном хранении оружия.
В колонии Соколов проведет 12,5 лет. Об этом сообщает "Фонтанка".
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Известно, что прокуратура настаивала на 15 лет колонии строгого режима. Из них 13 лет – за расправу над Ещенко, а еще 2 – за незаконное хранение оружия.
Солколов вину признал. Он признался, что сожалеет о своем преступлении.
Что известно об убийстве Анастасии Ещенко
- 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге после падения в реку Мойку задержали мужчину.
- Им оказался 63-летний историк и специалист по военной истории Франции Олег Соколов.
- В рюкзаке мужчины обнаружили 2 женские руки и пистолет.
- Впоследствии дома у Соколова нашли женскую голову.
- Жертвой Соколова оказалась его невеста и экс-студентка Анастасия Ещенко.
- Соколов сначала застрелил Ещенко, а затем расчленил тело.
- Впоследствии выяснилось, что отношения между Ещенко и Соколовым продолжались 4 года.
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