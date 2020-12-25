Суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Кроме того, ученого обвинили в незаконном хранении оружия.

В колонии Соколов проведет 12,5 лет. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Известно, что прокуратура настаивала на 15 лет колонии строгого режима. Из них 13 лет – за расправу над Ещенко, а еще 2 – за незаконное хранение оружия.

Солколов вину признал. Он признался, что сожалеет о своем преступлении.

Что известно об убийстве Анастасии Ещенко