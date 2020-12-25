Суд Санкт-Петербурга визнав історика Олега Соколова винним у вбивстві 24-річної Анастасії Єщенко. Окрім того, науковця звинуватили у незаконному зберіганні зброї.

У колонії Соколов проведе 12,5 років. Про це повідомляє "Фонтанка".

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Прокуратура наполягала на 15 років колонії суворого режиму. З них 13 років – за розправу над Єщенко, а ще 2 – за незаконне зберігання зброї.

Солколов вину визнав. Він зізнався, що шкодує про свій злочин.

Що відомо про вбивство Анастасії Єщенко