Застрелив і розчленував: історика Соколова визнали винним у вбивстві студентки Єщенко
Суд Санкт-Петербурга визнав історика Олега Соколова винним у вбивстві 24-річної Анастасії Єщенко. Окрім того, науковця звинуватили у незаконному зберіганні зброї.
У колонії Соколов проведе 12,5 років. Про це повідомляє "Фонтанка".
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Прокуратура наполягала на 15 років колонії суворого режиму. З них 13 років – за розправу над Єщенко, а ще 2 – за незаконне зберігання зброї.
Солколов вину визнав. Він зізнався, що шкодує про свій злочин.
Що відомо про вбивство Анастасії Єщенко
- 9 листопада 2019 році у Санкт-Петербурзі після падіння у річку Мойку затримали чоловіка.
- Ним виявився 63-річний історик та фахівець з військової історії Франції Олег Соколов.
- У рюкзаку чоловіка виявили 2 жіночі руки та пістолет.
- Згодом вдома у Соколова знайшли жіночку голову.
- Жертвою Соколова виявилася його наречена та ексстудентка Анастасія Єщенко.
- Соколов спершу застрелив Єщенко, а згодом розчленував тіло.
- Згодом з'ясувалося, що стосунки між Єщенко і Соколовим тривали 4 роки.
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