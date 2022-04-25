Истребим всю нечисть, – воин "Якуб" потерял на войне сына, но дальше борется с врагом

В Генштабе ВСУ рассказали щемящую историю воина с позывным "Якуб". Мужчину зовут Сергей, он из Киева.

Защитник потерял сына на войне 24 марта этого года. Погибший служил в "Азове" и погиб во время обороны Мариуполя, когда отец под Горловкой в Донецкой области воевал в составе отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

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Сын был отважным воином, достойным человеком и настоящим героем, как и все защитники Мариуполя. Горжусь им и одновременно чувствую неописуемую боль, потому что ее уже нет. Но война продолжается и я должен быть собранным, бдительным, чтобы уничтожить как можно больше врагов,

– говорит воин.

Он стремится отомстить московитам за то горе, страдания и разрушения, которые эти ублюдки принесли нашей Украине.

История "Якуба"

В Генштабе говорят, что он с опытом. На фронте был в 2014 году и прошел тогда немало адских боевых точек.

"Якуб" получил ранения при выходе из Дебальцево. После лечения в госпитале думал, что с войском покончил. Защитник проводил время с двумя внуками, ездил по стране, ремонтировал дома.

"Но московитам всегда всего мало. А мы, украинцы, чужого не берем и своего не отдадим. За каждый клочок земли будем бороться до последнего. Сколько бы этой нечисти сюда не бросили – истребим всех! Как бы путин не пытался нас разъединить и уничтожить, все его планы сработали с точностью наоборот. А вместе мы победим любого врага!", – заверил воин.

Ситуация в Мариуполе, который защищал сын "Якуба", остается сложной: смотрите видео