Захисник втратив сина на війні 24 березня цього року. Загиблий служив у "Азові" й загинув під час оборони Маріуполя, коли батько під Горлівкою на Донеччині воював у складі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

До теми Від цього залежить майбутнє України, – Зеленський подякував кожному, хто не припиняє боротися

Син був відважним воїном, достойною людиною і справжнім героєм, як і всі захисники Маріуполя. Пишаюся ним і одночасно відчуваю невимовний біль, бо його вже нема. Та війна триває і мушу бути зібраним, пильним, щоб знищити якомога більше ворогів,

– каже воїн.

Він має на меті помститися московитам за те горе, страждання і руйнування, які ці виродки принесли нашій Україні.

Історія "Якуба"

У Генштабі кажуть, що він воїн із досвідом. На фронті був у 2014 році й пройшов тоді чимало пекельних бойових точок.

"Якуб" отримав поранення під час виходу із Дебальцевого. Після лікування в госпіталі думав, що із військом покінчив. Захисник проводив час із двома онуками, їздив країною, ремонтував будинки.

"Але московитам завжди всього мало. А ми, українці, чужого не беремо й свого не віддамо. За кожен клаптик землі боротимемось до останнього. Скільки б цієї нечисті сюди не кинули –винищимо всіх! Як би путін не намагався нас роз'єднати і знищити, усі його плани спрацювали із точністю до навпаки. А разом ми переможемо будь-якого ворога!", – запевнив воїн.

Ситуація в Маріуполі, який боронив син "Якуба", залишається складною: дивіться відео