Истребитель армии США F-15 разбился у берегов Британии, пилот погиб
В Северном море у города Скарборо в Великобритании 15 июня по неизвестным причинам упал и разбился американский истребитель четвертого поколения F-15C Eagle. После длительных поисков нашли тело пилота.
У Британии разбился истребитель армии США: что известно
Самолет ВВС США выполнял тренировочный полет и разбился утром 15 июня, примерно в 9:40 по Гринвичу. Об авиакатастрофе рассказали в издании SkyNews.
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- Произошла трагедия в Северном море у берегов британского графства Йоркшир.
- Сразу организовали масштабную спасательную операцию, чтобы найти пилота.
- Через несколько часов его нашли, но мертвым.
- Самолет принадлежал 48-му истребительному крылу 493-й истребительной эскадрильи ВВС США.
- Имя же пилота не назовут, пока о его смерти не сообщат ближайшим родственникам.
Расследование причин авиакатастрофы продолжается, почему упал самолет – пока не известно.
Коротко об истребителе F-15
- F-15 – всепогодный тактический американский истребитель 4-го поколения, применяют его еще с 1976 года.
- Самолет успешно участвовал в боевых операциях на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, Югославии и Ливии.
- До сих пор было известно о двух авиакатастрофах F-15 – в 2011 году в Ливии и в 2018 у берегов Японии.