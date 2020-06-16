В Северном море у города Скарборо в Великобритании 15 июня по неизвестным причинам упал и разбился американский истребитель четвертого поколения F-15C Eagle. После длительных поисков нашли тело пилота.

У Британии разбился истребитель армии США: что известно

Самолет ВВС США выполнял тренировочный полет и разбился утром 15 июня, примерно в 9:40 по Гринвичу. Об авиакатастрофе рассказали в издании SkyNews.

Читайте также Два самолета столкнулись в Канаде: один из них упал в реку – фото

Произошла трагедия в Северном море у берегов британского графства Йоркшир.

Сразу организовали масштабную спасательную операцию, чтобы найти пилота.

Через несколько часов его нашли, но мертвым.

Самолет принадлежал 48-му истребительному крылу 493-й истребительной эскадрильи ВВС США.

Имя же пилота не назовут, пока о его смерти не сообщат ближайшим родственникам.

Расследование причин авиакатастрофы продолжается, почему упал самолет – пока не известно.

Пилот сбитого F-15C Eagle из 48-го истребительного крыла был обнаружен и подтвержден погибшим.



Это трагическая потеря для сообщества 48-го истребительного крыла, и мы выражаем глубочайшие соболезнования семье пилота и 493-й истребительной эскадрилье. https://t.co/GwCWFwImaS - RAF Lakenheath (@ 48FighterWing) 15 июня 2020 г.

Коротко об истребителе F-15