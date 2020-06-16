У Північному морі біля міста Скарборо у Великій Британії 15 червня з невідомих причин впав та розбився американський винищувач четвертого покоління F-15C Eagle. Після тривалих пошуків знайшли тіло пілота.

Біля Британії розбився винищувач армії США: що відомо Літак ВПС США виконував тренувальний політ та розбився зранку 15 червня, приблизно о 9:40 за Грінвічем. Про авіакатастрофу розповіли у виданні SkyNews. Читайте також Два літаки зіткнулися в Канаді: один з них впав у річку – фото Сталася трагедія у Північному морі біля берегів британського графства Йоркшир.

Одразу організували масштабну рятувальну операцію, аби знайти пілота.

Через кілька годин його знайшли, але мертвим.

Літак належав до 48-го винищувального крила 493-ї винищувальної ескадрильї ВПС США.

Ім'я ж пілота не назвуть, поки про його смерть не повідомлять найближчих родичів. Розслідування причин авіакатастрофи триває, чому впав літак – наразі не відомо. The pilot of the downed F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing has been located, and confirmed deceased.



This is a tragic loss for the 48th Fighter Wing community, and our deepest condolences go out to the pilot's family and the 493rd Fighter Squadron.https://t.co/GwCWFwImaS — RAF Lakenheath (@48FighterWing) June 15, 2020 Коротко про винищувач F-15 F-15 – всепогодний тактичний американський винищувач 4-го покоління, застосовують його ще з 1976 року.

Літак успішно брав участь у бойових операціях на Близькому Сході, у Перській затоці, в Югославії та Лівії.

Досі було відомо про дві авіакатастрофи F-15 – у 2011 році в Лівії та у 2018 біля берегів Японії.