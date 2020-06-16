Винищувач армії США F-15 розбився біля берегів Британії, пілот загинув
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У Північному морі біля міста Скарборо у Великій Британії 15 червня з невідомих причин впав та розбився американський винищувач четвертого покоління F-15C Eagle. Після тривалих пошуків знайшли тіло пілота.
Біля Британії розбився винищувач армії США: що відомо
Літак ВПС США виконував тренувальний політ та розбився зранку 15 червня, приблизно о 9:40 за Грінвічем. Про авіакатастрофу розповіли у виданні SkyNews.
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- Сталася трагедія у Північному морі біля берегів британського графства Йоркшир.
- Одразу організували масштабну рятувальну операцію, аби знайти пілота.
- Через кілька годин його знайшли, але мертвим.
- Літак належав до 48-го винищувального крила 493-ї винищувальної ескадрильї ВПС США.
- Ім'я ж пілота не назвуть, поки про його смерть не повідомлять найближчих родичів.
Розслідування причин авіакатастрофи триває, чому впав літак – наразі не відомо.
Коротко про винищувач F-15
- F-15 – всепогодний тактичний американський винищувач 4-го покоління, застосовують його ще з 1976 року.
- Літак успішно брав участь у бойових операціях на Близькому Сході, у Перській затоці, в Югославії та Лівії.
- Досі було відомо про дві авіакатастрофи F-15 – у 2011 році в Лівії та у 2018 біля берегів Японії.