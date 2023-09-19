В США разбился один из самых дорогих истребителей F-35

В США во время шторма пропал один из самых дорогих истребителей США F-35B Lightning II. Его обломки обнаружили через день после его исчезновения.

Военные США сообщили, что обнаружили обломки разбитого истребителя F-35B Lightning II. То есть самолет разбился.

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Где нашли обломки F-35B

Обломки американского истребителя обнаружили в Южной Каролине, в двух часах к северо-востоку от объединенной базы Чарльстона. В поисках самолета военным помогли местные власти.

Мы хотели бы поблагодарить всех наших партнеров по поисковой миссии, а также местные, окружные и государственные органы власти за их преданность и поддержку при поиске и переходе к фазе восстановления,

– говорится в сообщении.

Что предшествовало

В воскресенье днем, 17 сентября, во время полета над штатом Южная Каролина исчез один из самых дорогих истребителей США F-35B Lightning II.

Истребитель скрылся после того, как его пилот катапультировался. Это было недалеко от базы Чарльстона.

Американские военные сообщали, что имеют ограниченное количество информации об инциденте и пытаются собрать как можно больше деталей. Также они обратились за помощью к общественности и попросили помочь в поисках истребителя F-35.

Местная член Конгресса Нэнси Мейс бурно отреагировала на инцидент: "Как, к черту, вы потеряли F-35? Почему нет устройства слежения, а мы просим общественность о чем – найти самолет и сдать его?".

Между тем катапультировавшегося пилота госпитализировали в больницу.

F-35 является одним из самых совершенных истребителей в мире. Один самолет стоит около 80 миллионов долларов.