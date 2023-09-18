Об этом пишет BBC, ссылаясь на сообщения в Х (бывший Твиттер) Объединенной базы Чарльстон. Пилот истребителя вынужден был катапультироваться – его доставили в больницу, информирует 24 Канал.
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Поиск F-35
Как заявил представитель базы, во время полета произошла неизвестная проблема. Американские военные сообщили BBC, что имеют ограниченное количество информации об инциденте и пытаются собрать как можно больше деталей. Также они обратились за помощью к общественности.
В последний раз истребитель фиксировали в районе двух озер – Молтри и Мэрион на севере Чарльстона. Там федеративный авиационный регулятор и сосредоточил свои поиски.
Известно, что был еще один F-35, который мог лететь в то же время. Он успешно вернулся на базу, о чем изданию Associated Press сообщила пресс-секретарь военного ведомства майор Мелани Салинас.
В 2018 году американские военные приостановили работу всего своего парка истребителей F-35 после аварии в Южной Каролине. Это был первый случай, когда данный самолет разбился. Известно, что тогда пилот тоже успел катапультироваться, обошлось без пострадавших.
Что известно о F-35: основные новости
- В прошлом году Пентагон перестал принимать истребители F-35. Причина – нарушение законодательства США о закупках. Оказалось, что используемый в двигателе магнит самолета был изготовлен из нелицензированного китайского сырья.
- До 2030 года Швейцария должна получить 36 американских истребителей F-35 В прошлом году федеральный совет одобрил выделение 6 миллиардов на закупку этих самолетов. Таким образом нейтральная Швейцария решила усилить свою авиацию.
- Нидерландские F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Они приближались со стороны Калининграда. В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.