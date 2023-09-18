Про це пише BBC, посилаючись на повідомлення у Х (колишній Твіттер) Об'єднаної бази Чарльстон. Пілот винищувача змушений був катапультуватися – його доправили до лікарні, інформує 24 Канал.
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Пошук F-35
Як заявив представник бази, під час польоту сталася невідома проблема. Американські військові повідомили BBC, що мають обмежену кількість інформації щодо інциденту і намагаються зібрати якомога більше деталей. Також вони звернулися за допомогою до громадськості.
Востаннє винищувач фіксували у районі двох озер – Молтрі та Меріон на півночі Чарльстона. Саме там федеративний авіаційний регулятор і зосередив свої пошуки.
Відомо, що був ще один F-35, який міг летіти у той самий час. Він успішно повернувся на базу, про що виданню Associated Press повідомила прессекретарка військового відомства майор Мелані Салінас.
У 2018 році американські військові тимчасово призупинили роботу всього свого парку винищувачів F-35 після аварії в Південній Кароліні. Це був перший випадок, коли даний літак розбився. Відомо, що тоді пілот теж встиг катапультуватися, обійшлося без постраждалих.
Що відомо про F-35: основні новини
- Минулого року Пентагон припинив приймати винищувачі F-35. Причина – порушення законодавства США про закупівлі. Виявилося, що магніт літака, який використовується у двигуні, був виготовлений із неліцензованої китайської сировини.
- До 2030 року Швейцарія має отримати 36 американських винищувачів F-35. Минулого року федеральна рада схвалила виділення 6 мільярдів на закупівлю цих літаків. Таким чином нейтральна Швейцарія вирішила посилити свою авіацію.
- Нідерландські F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі. Інцидент трапився у лютому 2023 року. Вони наближалися з боку Калінінграда. У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.