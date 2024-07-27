Истребитель Су-34 разбился в Волгоградской области

В России продолжается самолетопад. Известно, что истребитель Су-24 упал в Волгоградской области.

Кроме этого, сегодня также дроны ГУР поразили НПЗ в России и три аэродрома, где дислоцировались самолеты. Российские СМИ пишут, что экипаж Су-34 успел катапультироваться, передает 24 Канал.

Смотрите также Несет смертоносную ракету: особенности самолетов Ту-22м3, которые оказались под прицелом дронов ГУР

Это было учебное задание

Известно, что самолет упал во время выполнения тренировочно-учебного задания. Это произошло в Волгоградской области Серафимовичском районе. Пишут, что предварительной причиной падения является техническая неисправность. Очевидно, импортозамещение в России работает, но не так, как планировали.

Также российские телеграм-каналы утверждают, что истребитель упал в безлюдной местности. Кроме этого, настаивают, что угрозы жизни летчиков нет.

В России упал Су-34: смотрите видео

Россия продолжает терять самолеты даже без усилий украинских военных. В то же время наши военные также наносят стране-агрессору значительные потери. В частности, в Генштабе

подтвердили, что в ночь на 26 июля подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.