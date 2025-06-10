"Заманил самолет врага в ловушку": как F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине

Впервые в истории военной авиации истребитель F-16 сбил российский Су-35 в воздушном бою. Так, силы обороны Украины сделали это в субботу, 7 июня, на Курском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Как сбили российский Су-35 на Курщине

По данным Bild, 7 июня над северо-восточной частью Украины произошел воздушный бой, который войдет в историю.

Силы обороны использовали F-16 для ударов по российским целям как на территории Украины, так и в приграничной зоне Курской области. В ответ россияне подняли в воздух Су-35, однако их самолет попал в засаду и был уничтожен.

Российский пилот не осознавал, что летит в засаду,

– указали в издании.

Во время операции Украина применила не только самолеты F-16 с управляемыми бомбами и ракетами, но и шведский разведывательный самолет Saab 340AEW Erieye. В издании пишут, что это помогло украинским силам эффективнее выявлять цели и координировать действия в небе.

Разведывательный самолет AWACS обнаружил приближение российского истребителя примерно в 200-300 километрах от украинской границы. Тогда, когда самолет подлетел ближе, шведский Saab передал истребителю F-16 координаты цели.

Благодаря этим данным украинский самолет выпустил ракету AIM-120, которая способна поражать цели на расстоянии до 50 километров.

Российский истребитель сбили примерно в 16 километрах от украинской границы, возле города Коренево в Курской области. Российские медиа пишут, что пилоту удалось катапультироваться из самолета. Указывается, что 2 украинских истребителя, участвовавших в операции, вернулись на базу без потерь.

Напомним, что Воздушные силы 7 июня сообщили, что сСУ уничтожили российский истребитель Су-35. Самолет был сбит в результате успешной операции Воздушных сил на Курском направлении. Добавим, что в ВС не указывали, выжил ли экипаж российского истребителя.