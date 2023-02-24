Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские, – Воллес

Наши партнеры продолжают делать все возможное, чтобы Украина получила истребители. С современными воздушными судами вопрос сложный, а вот с советскими – нет.

Так, в Великобритании решили поощрить те государства, которые готовы предоставить Украине советские самолеты. Им обещают передать истребители взамен.

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Украина быстрее получит самолеты

Соответствующую инициативу озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, это позволит скорее обеспечить Украину необходимыми воздушными судами. Он обратился к странам Европы, которые на своем балансе имеют истребители советского образца – МиГ29 или Су-24.

Если они захотят пожертвовать их, мы можем использовать наши истребители, чтобы обеспечить их безопасность,

– подчеркнул он.

США могут предоставить Украине истребители

По имеющейся информации, Украина может получить истребители пятого поколения от США. Об этом во время интервью заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она подчеркнула, что важно сделать Украину обороноспособной после победы в войне. Это позволит минимизировать риски того, что Россия решится наступать снова.

Но следует понимать, что истребители пятого поколения мы получим в будущем. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве и усилении нашей армии.

Мы рассматриваем не только то, что Украине понадобится для немедленной борьбы, но мы также думаем вместе с украинцами об украинской армии будущего,

– подчеркнула Нуланд.

В то же время, по словам Нуланда, для сдерживания России и предотвращения ее нападения в будущем необходимы:

сложная и устойчивая система ПВО;

оборона границ;

лучшие радары и заблаговременное предупреждение.

Так что истребители пятого поколения в этом случае могут стать одним из элементов защиты и дополнительного сдерживания врага.

Накануне советник главы ОП Михаил Подоляк назвал 5 вещей, необходимых Украине для победы в войне. Речь идет о многих снарядах тяжелых калибров, дальнобойных ракетах, беспилотниках, бронетехнике и авиации.