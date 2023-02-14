В общем предоставление авиации нашему государству может состояться по "танковой схеме". Такое мнение 24 Каналу озвучил дипломат и посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

Интересно Альтернатива F-16: какие характеристики Eurofighter Typhoon помогут защитить Украину

Кто сделает первый шаг по предоставлению ВСУ авиации

Польша уже "раскручивала" такое начало, но сейчас выбрала другой путь – хочет подтянуть страны, которые сомневаются. Важно, что сегодня уже есть политическое решение по поводу того, что Украина должна получить все необходимое вооружение для противодействия России.

Политическое решение уже есть, но нас интересует время. В этом смысле позиция США очень важна,

– заметил дипломат.

Так, производство американских истребителей F-16 массовое и имеет ремонтные базы. Кстати, о реализации ремонта и обслуживания техники пойдет речь на "Рамштайне-9", который состоится уже сегодня – 14 февраля.

Чалый предположил, кто сделает первый шаг по предоставлению ВСУ авиации: смотрите видео

"Американское массовое производство самолетов, которые сейчас находятся на вооружении у наших соседей – это лучший вариант. А без разрешения США эти самолеты невозможно передать. Итак, фактически США являются ключевой страной в решении этого вопроса. Хотя первыми могут сделать шаг и британцы", – подчеркнул Чалый.

Читайте также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Зеленский заранее поблагодарил Британию за самолеты

Президент Владимир Зеленский 8 февраля находился с визитом в Великобритании. После выступления он заранее поблагодарил за авиацию, которую получит Украина. Военный эксперт Роман Свитан также считает, что британцы первыми могут объявить о передаче самолетов.

"Есть 2 позиции, которые они могут нам передать без больших убытков для себя. Это вертолет Apache, чтобы прикрывать танки Challenger 2. Они хорошо работают в паре. Также истребители Typhoon. Просто их не очень много. Великобритания имеет их чуть больше сотни. Однако самолетов 12 они могли бы нам передать", – сказал Свитан.