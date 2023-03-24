Об этом 24 Каналу сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. В то же время он подчеркнул, что ни в коем случае невозможно вложить обучение пилотов на новом типе истребителя в качество в короткие сроки.

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Передача авиации должна быть сюрпризом для врага

Катков отметил, что нам хочется надеяться на то, что украинские пилоты проходят обучение на западных истребителях. Однако нужно быть объективными и не придумывать, учитывая, что в Воздушных силах ВСУ уверяют, что никакого обучения нет.

Когда же, по его словам, в конце концов окажется, что такая подготовка шла – это должно быть сюрпризом и для украинцев, и для врага, а не анонсом того, что, условно говоря, через несколько месяцев Украина получит именно этот тип самолета в определенном количестве.

Я лично за сюрпризы как для украинцев, так и для врага, вместо анонсов, которые играют на руку, в частности, россиянам,

– подчеркнул Катков.

Он добавил, что когда речь идет об истребителях, надо понимать, что никоим образом невозможно вложить обучение на новом типе самолета в качество короткие сроки. То есть, если будет сообщено о начале подготовки пилотов, нужно прибавлять еще полгода.

Катков о перспективах предоставления Украине западных истребителей: смотрите видео

Какие задачи нужно решить для получения авиации

Главный редактор издания Defense Express также прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможно предоставление Украине западных истребителей. Он отметил, что фактически страны НАТО передают нам истребительную авиацию, но речь идет об анонсированных МиГ-29. В то же время, в случае принятия соответствующего решения, нужно еще прибавлять срок на подготовку летчиков.

Это, отметил он, при создании наземной материально-технической базы. Речь идет не о покрытии на аэродромах, а о топливозаправителях, радиолокационных маяках и многом другом, что должно быть интегрировано по стандартам НАТО. И это задача, которая не решается за день – два.

То есть это более мощная задача. В то же время она в любом случае будет решена. Желательно, чтобы это было около полугода,

– сказал Катков.

По его словам, упомянутые истребители Mirage 2000 отвечают потребностям ВСУ на самом низком уровне среди всех возможных вариантов. Если речь идет о французских самолетах, то реально изменить ситуацию могут, например, Dassault Rafale.

К слову! Приоритетными для Украины остаются F-16. Такие боевые самолеты необходимы в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак России по мирным населенным пунктам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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