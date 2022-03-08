Истребители для Украины: США никогда не были против передачи Польшей авиации, но проблемы есть

В Государственном департаменте США сообщили, что работают с Польшей и консультируются с другими союзниками по НАТО. Цель – способствовать передаче Украине военных самолетов.

Впрочем, официально или публично Польша не сообщала, что намерена эти самолеты передать. Украинские же власти уверяют, что переговоры продолжаются – ведь этот вопрос непростой.

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Украине нужны боевые самолеты от Польши: что говорят в Госдепе США

В сообщении Госдепа Соединенных Штатов Америки, которое приводят американские СМИ, говорится:

Это суверенное решение Польши. Мы никак не выступали против того, чтобы Польша передала самолеты Украине.

С другой стороны, американцы признают, что (кроме решения Польши) есть и другие проблемы:

Например, по материально-техническому обеспечению перемещения самолетов в Украину.

Или по обеспечению американских самолетов как замены для Польши.

"Это не так просто", – коротко прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

речь идет о передаче Украины самолетов МиГ, которыми пользуется Восточная Европа, и которые США заменят своими более современными F-16 от Lockheed Martin.

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