Анджей Дуда рассказал, что для поставки истребителей Украины необходимо совместное решение стран НАТО. Польша готова действовать в полной координации со странами-союзницами.

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Что говорит Пристайко

Пристайко – посол Украины в Великобритании – ответил на вопрос, разочаровывают ли его такие заявления.

Нет, поживем – увидим,

– заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что такие заявления звучали, в частности, перед одобрением передачи Украине танков. Посол подчеркнул: такие заявления, как, например, слова Дуды, делают, чтобы сохранить единство.

Зеленский пообещал Воздушным силам ВСУ крылья

В мире продолжается дискуссия относительно передачи Украине истребителей. Владимир Зеленский, выражая благодарность защитникам украинского неба, которые блестяще отработали во время очередной массированной ракетной атаки со стороны России, пообещал им новые и эффективные крылья.

"Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья",

– заявил Зеленский.

Актуально! В феврале 2023 года Украина официально подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.