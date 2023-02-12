Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, дроны MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper арендовали в рамках срочной оперативной потребности.
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Какую функцию будут выполнять БПЛА
Как известно, беспилотники будут использовать Военно-воздушные силы Польши, в частности, для проведения разведки на восточной границе страны. Отмечают, что Польша будет использовать эту технику, пока не приобретет собственную.
К слову, первый полет БПЛА состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 445 километров в час. Практический потолок составляет 15 240 метров. Максимальная продолжительность полета БПЛА MQ-9A Reaper равна 27 часам.
БПЛА может быть вооружен ракетами / Фото Воздушные силы США
Интересно, что в ударной версии MQ-9 Reaper есть 6 подвесок для вооружения. Он также может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", коррегированными бомбами Mark 82 и другим вооружением.
Польша призывает партнеров предоставить вооружение Украине
- Президент Польша Анджей Дуда говорит, что если Украина очень срочно не получит помощи, то российские оккупанты могут выиграть эту полномасштабную войну. Президент Польши подчеркнул, что у россиян нет современной военной инфраструктуры, но есть люди.
- Недавно Дуда заявил, что отправка истребителей в Украину создаст "серьезную проблему" для самой Польши. Если в польских ВВС будет меньше 50 самолетов, "этого будет недостаточно, и потребуется больше".
- По его словам, боевые самолеты F-16 требуют очень серьезного обслуживания, потому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины". Польша является членом НАТО и поэтому любое решение о поставке истребителей должно быть общим, а не решением одной страны.