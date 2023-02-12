Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) MQ-9A Reaper орендували в рамках термінової оперативної потреби.

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Яку функцію виконуватимуть БПЛА

Як відомо, безпілотники будуть використовувати Військово-повітряні сили Польщі, зокрема, для проведення розвідки на східному кордоні країни. Зазначають, що Польща користуватиметься цією технікою, поки не придбає власну.

Зверніть увагу! MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА з розмахом крил 20 метрів та максимальною злітною вагою 4763 кілограмів. Дрон розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у Повітряних силах США, ВМФ Сполучених Штатів, і Британських Королівських військово-повітряних силах.

До речі, перший політ БПЛА відбувся 2 лютого 2001 року. Дрон оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 445 кілометрів на годину. Практична стеля становить 15 240 метрів. Максимальна тривалість польоту БПЛА MQ-9A Reaper дорівнює 27 годинам.

БПЛА може бути озброєний ракетами / Фото Повітряні сили США

Цікаво, що в ударній версії MQ-9 Reaper має 6 підвісок для озброєння. Він також може бути озброєний протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire класу "повітря-земля", корегованими бомбами Mark 82 та іншим озброєнням.

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