Анджей Дуда розповів, що для постачання винищувачів України необхідне спільне рішення країн НАТО. Польща готова діяти у повній координації з країнами-союзницями.
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Що каже Пристайко
Пристайко – посол України у Великій Британії – відповів на запитання, чи розчаровують його такі заяви.
Ні, поживем – побачимо,
– заявив Пристайко.
Він наголосив, що такі заяви, лунали, зокрема, перед схваленням передання Україні танків. Посол наголосив: такі заяви, як-от слова Дуди, роблять, аби зберегти єдність.
Зеленський пообіцяв Повітряним силам ЗСУ крила
У світі триває дискусія щодо передання України винищувачів. Володимир Зеленський, дякуючи захисникам українського неба, які блискуче відпрацювали під час чергової масованої ракетної атаки з боку Росії, пообіцяв їм нові та ефективні крила.
"Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила",
– заявив Зеленський.