Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны имеют очень много целый для атак по территории России. Он отметил, что самолеты F-16 среди другой военной техники, которую Украина получила от партнеров, имеют преимущество в дальности.
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Первые цели F-16
Мусиенко считает, что первой целью в Украине для применения самолетов F-16 может быть аэродромная сеть противника, которая расположена в Белгородской области.
Известно об аэродроме, который враг пытался расширить и построить вторую взлетную полосу. Он расположен в пределах стокилометровой зоны от границы с Украиной. Это хорошая цель, когда там есть самолеты или техника, которая выполняет боевые задачи,
– подчеркнул он.
Вторая цель – склады, где может быть большое количество боеприпасов, которые размещены в зоне более 100 километров. Третья это командные пункты и центры, которые есть в Белгородской и Курской областях.
Это потенциальные цели для ударов. Российские ПВО тоже, но с ними хорошо справляются и то оружие, которое Украина уже получила от партнеров,
– высказался руководитель Центра военно-правовых исследований.
Самолеты F-16 для Украины
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна предоставит ВСУ 24 истребителя. По ее словам, это результат совместных усилий с Данией, США и другими странами.
- Десять украинских военных специалистов прошли обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что украинские военные научились обслуживать все важные системы и детали, которые используют пилоты F-16 во время выполнения задач.
- В Украину прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16. По данным СМИ, летчик прибыл из Греции. Это первый офицер летного состава Военно-воздушных сил Греции.