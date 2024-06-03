Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Силы обороны имеют очень много целый для атак по территории России. Он отметил, что самолеты F-16 среди другой военной техники, которую Украина получила от партнеров, имеют преимущество в дальности.

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Первые цели F-16

Мусиенко считает, что первой целью в Украине для применения самолетов F-16 может быть аэродромная сеть противника, которая расположена в Белгородской области.

Известно об аэродроме, который враг пытался расширить и построить вторую взлетную полосу. Он расположен в пределах стокилометровой зоны от границы с Украиной. Это хорошая цель, когда там есть самолеты или техника, которая выполняет боевые задачи,

– подчеркнул он.

Вторая цель – склады, где может быть большое количество боеприпасов, которые размещены в зоне более 100 километров. Третья это командные пункты и центры, которые есть в Белгородской и Курской областях.

Это потенциальные цели для ударов. Российские ПВО тоже, но с ними хорошо справляются и то оружие, которое Украина уже получила от партнеров,

– высказался руководитель Центра военно-правовых исследований.

Самолеты F-16 для Украины