Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, со старыми истребителями военные не смогут потягаться с Россией, поэтому нужны F-16.

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"Мы на голову ниже нашего врага по истребительной авиации. Су-30, Су-34 и Су-35 не сравнимы с тактико-техническими характеристиками с МиГ-29 и Су-27, которые мы имеем. Поэтому мы и просим F -16 , потому что со старой техникой мы не потягаемся с Россией. Мы практически везде в паритете, кроме истребительной авиации", – отметил он.

Обучение украинских пилотов

В странах Запада заявляли, что для обучения украинских пилотов на современных самолетах НАТО требуется не менее 3 лет. Украинские лётчики рассказывали, что им достаточно полугода, чтобы уверенно управлять такой авиацией.

Свитан отметил, что подготовка пилота, который только учится или получил высшее образование, действительно требует 3 года.

3 года – это стандартное время подготовки пилота на любом истребителе после прохождения определенных тестов. Но подготовки с 0. Полностью летчик готовится 10 лет для того, чтобы он мог выполнять все виды полетов в любых погодных условиях и на всех типах,

– сказал полковник.

Летчик-инструктор объяснил, что переобучение – это когда летчик с 10-летним опытом, несколькими сотнями часов на истребителях переучивается в течение нескольких недель.

"Самой проблемной в любом самолете является посадка. Когда летчик видит высоту выравнивания подхода самолета к земле, можно считать, что летчик готов выполнять задачи. Поэтому переобучение летного состава может занять от 3 до 6 месяцев летчика 1 – 2 класса", – рассказал он.

Роман Свитан подчеркнул, что все лётчики могут переучиться на любой тип самолета.

Рассвет об обучении украинских пилотов: смотрите видео

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