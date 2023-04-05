Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зі старими винищувачами військові не зможуть потягатись з Росією, тому потрібні F-16.
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"Ми на голову нижче нашого ворога по винищувальній авіації. Бо Су-30, Су-34 та Су-35 не порівняні своїм тактико-технічним характеристикам з МіГ-29 та Су-27, які ми маємо. Тому ми й просимо F -16, бо зі старою технікою ми не потягаємось з Росією. Ми практично скрізь в паритеті, крім винищувальної авіації", – зауважив він.
Навчання українських пілотів
У країнах Заходу заявляли, що для навчання українських пілотів на сучасних літаках НАТО потрібно щонайменше 3 роки. Українські льотчики розповідали, що їм достатньо пів року, щоб впевнено керувати такою авіацією.
Світан зазначив, що підготовка пілота, який тільки навчається або здобув вищу освіту, дійсно потребує 3 роки.
3 роки – це стандартний час підготовки пілота на будь-якому винищувачі після проходження певних тестів. Але підготовки з 0. Повністю льотчик готується 10 років для того, щоб він міг виконувати усі види польотів у будь-які погодні умови та на усіх типах,
– сказав полковник.
Льотчик-інструктор пояснив, що перенавчання – це коли льотчик з 10-річним досвідом, кількома сотнями годин на винищувачах перенавчається протягом кількох тижнів.
"Найбільш проблемною у будь-якому літаку є посадка. Коли льотчик бачить висоту вирівнювання підходу літака до землі, можна вважати, що льотчик готовий виконувати завдання. Тому перенавчання льотного складу може зайняти від 3 до 6 місяців льотчика 1 – 2 класу", – розповів він.
Роман Світан підкреслив, що усі льотчики можуть перевчитися на будь-який тип літака.
Світан про навчання українських пілотів: дивіться відео
Україна потребує F-16: що пише The Telegraph
- Росія має потужніші російські літаки, для боротьби з якими Україна потребує західні літаки. Через зволікання партнерів Україна втрачає досвідчених пілотів, які могли б опановувати літаки F-16. У Повітряних силах ЗСУ розповіли виданню The Telegraph, що з кожним днем стає важче втримати росіян застарілими радянськими літаками.
- Майор Вадим Ворошилов розповів, що "росіяни весь час змінюють тактику, тому війна нестабільна". Оскільки українські пілоти продовжують літати на МіГ-29 радянських часів, він акцентував, що вони не можуть зробити більше, ніж "тримати поле бою". Знищити росіян, які літають на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34, виявилося складно.
- Україна уже зверталася з проханням отримати F-16 американського виробництва, яких у світі є понад 3 тисячі. Перевірений у бойових діях багатоцільовий літак упродовж багатьох років модернізувався та покращувався, в тому числі з використанням технологій п'ятого покоління, таких як вдосконалений радар.
- Видання процитувало начальника авіаційного управління Командування Повітряних сил України полковника Володимира Логачова, який зауважив, що для навчання на такому реактивному літаку потрібно менш як 6 місяців.