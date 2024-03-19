Обучение украинских пилотов на F-16: мощные кадры тренировки в Дании

Украинские пилоты продолжают обучение на западных истребителях F-16 в Европе и США. На этот раз появились кадры с тренировками наших летчиков в Дании.

Видео с учениями выложило в соцсети Х Министерство обороны Бельгии. Эти учения украинских пилотов на F-16 также посетил и глава бельгийского министерства.

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Как украинские пилоты учатся в Дании

На кадрах один из военных Игорь, который участвует в учениях в Дании, рассказал, что его задача – эксплуатация и организация полетов. А также определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику.

Мы хотим развиваться как страна, как структура в Воздушных силах, поэтому мы должны черпать этот опыт в разных странах, которые давным-давно уже прошли этот этап,

– подчеркнул военный.

Стоит отметить, что бельгийские союзники участвуют в коалиции по обучению украинских военных работе на истребителях F-16. Сейчас в Дании для обучения наших пилотов находятся около 50 бельгийских военных.

В Министерстве обороны Бельгии отметили, что, кроме военных, в Дании также находятся два их самолета F-16. Истребители пробудут в стране 8 недель, после чего будут заменены на два других воздушных судна типа F-16.

В свою очередь в СтратКоми ВСУ поблагодарили бельгийским и датским партнерам за проведение обучения на истребителях F-16.

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