"Без анонсов для врага": Нидерланды могут без объявления передать Украине 12 истребителей F-16

Украина ведет активные переговоры о передаче первой эскадрильи истребителей от западных партнеров. Скорее всего, эти самолеты Воздушные силы смогут получить от Нидерландов.

Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он подчеркнул, что не столь важно, какой именно истребитель получит Украина, важно лишь, чтобы он был западным четверного плюс поколения.

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Известно, что летом Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование подготовки украинских пилотов для управления американскими истребителями. Катков отметил, что официальной информации о том, на каких самолетах будут учиться украинские военные или уже учатся, пока нет.

В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что украинские пилоты ездили в США, и уже фактически был определен тип самолета, на котором они будут проходить обучение. Судя по всему, Катков считает, что говорится все же об истребителях F-16.

Украина может получить истребители от Нидерландов

Катков предположил, если США не смогут передать истребители, это сделают другие страны, в частности, Нидерланды и Дания. Нидерланды уже сняли истребитель F-16 с вооружения.

Более того, говорится о значительном количестве – около 12 единиц. В настоящее время они находятся в Европе, как сообщил спикер. Появилась информация, что они отправлены на завод, занимающийся их ремонтом и восстановлением.

Существует вероятность, что Нидерланды станут именно теми донорами, которые смогут передать Украине 12 машин,

– добавил военный эксперт.

Еще одним аргументом относительно возможной передачи истребителей от Нидерландов Катков считает то, что эта страна достаточно мощно приобщается к военной помощи Украине. Нидерланды уже вложили около одного миллиарда долларов. Речь идет о ЗРК Patriot, Нидерланды также хотят закупить немецкие танки и передать их в Украину, продолжаются разговоры и о другом вооружении.

Катков о возможностях западных истребителей: смотреть видео

Все зависит от подготовки

Катков подчеркнул, что возможность и начало использования истребителей Украиной зависит от того, на каком этапе сейчас обучение украинских пилотов. Стандартный курс США подготовки пилотов для истребителей F-16 составляет около года. Ранее командование Воздушных сил Украины говорило, что его можно сократить вдвое до полугода.

Если по состоянию на осень украинские пилоты прибыли в США на обучение и сейчас его проходят, возможно, что на "Рамштайне" или на другой конференции по безопасности в Мюнхене будут разговоры, что какая-то страна, например, Нидерланды могут передать истребители. Поэтому вместе с Leopard, в конце марта, могут появиться и F-16,

– предположил говорящий.

Катков вспомнил, что летом были разговоры о возможности приспособить советские военные аэродромы к приему самолетов F-16. Он предположил, что осенью могли начать и подготовку аэродромов.

К тому же получение истребителей напрямую связано с получением Украиной ПВО Patriot. Аэродромы, на которых могут разместить истребители, станут мишенью номер один для россиян.

"Вероятнее всего, может быть такая ситуация, что об этой передаче вообще не будет объявлено. И это, на мой взгляд, оптимальный вариант. Не делать врагу анонсы, а сделать врагу сюрприз", – заметил спикер.

Возможности западных истребителей

Катков сообщил, что эскадрилья из 12 истребителей поможет Украине отогнать авиацию России с определенных участков фронта. Если истребители будут работать с ракетами AIM-120D или С-8, они будут иметь больше возможностей, чем российские ракеты класса "воздух – воздух".

Под украинскими ударами окажется вся фронтовая авиация, штурмовики, бомбардировщики и вертолеты России.

Кроме того, отметил Катков, истребители четвертого плюс поколения могут использовать широкий спектр вооружений, предназначенных для поражения наземных целей, при этом не заходя в зону противовоздушной обороны. Речь идет о противорадиолокационной ракете AGM-88 HARM.

Еще одним аспектом является использование другого дальнобойного вооружения. Катков предположил, что истребители могут идти сразу с крылатыми ракетами, которые будут иметь дальность около 300 километров.

Западные истребители также позволят использовать высокоточные вооружения для поражения наземных целей, например, планирующие бомбы SDB. Это позволит не заходить в зону вражеской ПВО, ведь бомбы могут планировать на несколько десятков километров.

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