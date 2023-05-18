Об этом 24 Каналу сообщил главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, пересесть с советского истребителя на западный сложнее, чем из "Жигули" на "Мерседес". Однако это нужно сделать, ведь F-16 могут изменить ход войны.

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В западных самолетах другие единицы измерения

"Это совершенно разные вещи на максимально бытовом уровне – даже в единицах измерения. В советских машинах километры в час, а в западных – футы и узлы", – объяснил военный эксперт.

Также в западных самолетах отличается индикация положения самолета относительно линии природного горизонта.

Какие отличия в управлении советских и западных самолетов: смотрите видео

Катков отметил, что обучение украинских пилотов в Великобритании начнется с винтовых машин, потом они овладеют обучающими реактивными машинами, а уже после этого пересядут на боевые машины.

Сколько будет длиться обучение

"Время подготовки украинских пилотов на F-16 будет зависеть от того, сколько продлится их базовая подготовка", – подчеркнул военный эксперт.

Если речь идет об искусных украинских пилотах, которые в настоящее время объективно имеют самый большой боевой опыт в мире, то их обучение может длиться полгода. В США же говорят о 18 месяцах.

Обратите внимание! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторный многофункциональный лёгкий истребитель, разработанный компанией General Dynamics для Воздушных сил США. Украинская сторона неоднократно акцентировала партнерам на необходимости этой авиации в сопротивлении российской агрессии.

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