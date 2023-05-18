Про це 24 Каналу повідомив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, пересісти з радянського винищувача на західний складніше, ніж із "Жигулі" на "Мерседес". Однак це потрібно зробити, адже F-16 можуть змінити хід війни.
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У західних літаках інші одиниці вимірювання
"Це абсолютно різні речі на максимально побутовому рівні – навіть в одиницях вимірювання. У радянських машинах кілометри на годину, а в західних – фути та вузли", – пояснив військовий експерт.
Також у західних літаках відрізняється індикація положення літака відносно лінії природного горизонту.
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Катков зазначив, що навчання українських пілотів у Великій Британії почнеться з гвинтових машин, потім вони опанують навчальні реактивні машини, а вже після цього пересядуть на бойові машини.
Скільки триватиме навчання
"Час підготовки українських пілотів на F-16 залежатиме від того, скільки триватиме їхня базова підготовка", – наголосив військовий експерт.
Якщо йдеться про майстерних українських пілотів, які натепер об'єктивно мають найбільший бойовий досвід у світі, то їхнє навчання може тривати пів року. У США ж говорять про 18 місяців.
Винищувачі, які може отримати Україна / Інфографіка 24 Каналу
Україна працює над отриманням F-16: останні новини
- Українські посадовці на зустрічах з іноземними партнерами наголошують, що Україні вкрай потрібні винищувачі F-16, щоб мати перевагу в небі над ворогом.
- Зокрема, про це постійно нагадував президент Володимир Зеленський під час дипломатичного турне Європою і США.
- "Коаліцію винищувачів" для України вже підтримали Велика Британія, Франція та Нідерланди.
- Німеччина не планує долучатись до "коаліції винищувачів", бо це питання нібито не стоїть так гостро.