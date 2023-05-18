Про це 24 Каналу повідомив головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. За його словами, пересісти з радянського винищувача на західний складніше, ніж із "Жигулі" на "Мерседес". Однак це потрібно зробити, адже F-16 можуть змінити хід війни.

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У західних літаках інші одиниці вимірювання

"Це абсолютно різні речі на максимально побутовому рівні – навіть в одиницях вимірювання. У радянських машинах кілометри на годину, а в західних – фути та вузли", – пояснив військовий експерт.

Також у західних літаках відрізняється індикація положення літака відносно лінії природного горизонту.

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Катков зазначив, що навчання українських пілотів у Великій Британії почнеться з гвинтових машин, потім вони опанують навчальні реактивні машини, а вже після цього пересядуть на бойові машини.

Скільки триватиме навчання

"Час підготовки українських пілотів на F-16 залежатиме від того, скільки триватиме їхня базова підготовка", – наголосив військовий експерт.

Якщо йдеться про майстерних українських пілотів, які натепер об'єктивно мають найбільший бойовий досвід у світі, то їхнє навчання може тривати пів року. У США ж говорять про 18 місяців.

Зверніть увагу! General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США. Українська сторона неодноразово наголошувала партнерам на необхідності цієї авіації у спротиві російській агресії.

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