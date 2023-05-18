На думку Михайла Шейтельмана, у цьому більш-менш є частка правди. Про це політтехнолог сказав 24 Каналу.

Варте уваги Які ракети може збивати Україна та для чого нам F-16: інтерв'ю з Юрієм Ігнатом

Якщо припустити, що контрнаступ насправді буде "страшно провальний", ймовірно, ми не зможемо отримати певні наступальні види озброєння. Так, це може вплинути на постачання:

танків та БМП;

ракет середньої дальності;

ударних безпілотників.

Натомість на постачання винищувачів F-16 це жодним чином не вплине. Усе, що нам потрібно буде для оборони, союзники продовжуватимуть надавати. Але загадувати не має особливого сенсу, адже межі контрнаступу взагалі не окреслені. Шейтельман припускає, що він розпочався приблизно 1 травня з вибивання тилів, нафтобаз тощо.

Шейтельман про те, як контрнаступ ЗСУ вплине на постачання зброї: дивіться відео

Україна – в центрі уваги

Політтехнолог відзначив, що на CNN почалася нова хвиля популярності України в усіх видах. Був період, коли ми були на 3 місці.

Зараз ми – головна новина. Ми займаємо половину ефіру. Кореспонденти носять разом з нашими військовими, коли наші наступають у Бахмуті, розбирають технічні характеристики ракет Storm Shadow, що ми отримали та "Кинджалів", які ми збиваємо,

– констатував Шейтельман.

Останні дві доби усі зайняті питанням того, чи потрапили росіяни у наші Patriot. Ми – у центрі уваги. "Чому? Тому що у нас активізувався фронт. Це головне", – каже політтехнолог. Крім того, усе це помножив візит Володимира Зеленського до Лондона.

"Нам буде сипатися і сипатися зброя. Я думаю, на цьому імпульсі нам вдасться і про літаки домовитися", – зауважив Шейтельман.

Варто згадати атмосферу у Європі у момент надання нам танків. Усе це розхитувалося дуже довго і закінчилося величезним вибухом – у гарному сенсі. Зараз ми на ідентичній стадії з літаками.

Що відомо про постачання F-16 для України