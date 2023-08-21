Швеция не может предоставить Gripen Украине, – премьер

На днях стало известно о предоставлении Украине истребителей F-16. В то же время речь шла и о передаче Gripen от Швеции, но пока страна не готова поделиться с Украиной этими истребителями.

Швеция не может предоставить Украине истребители Gripen. Премьер-министр страны Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в них, поэтому планов передать их Украине пока нет.

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Страна должна защищать себя

Крисстерссон подчеркнул, что Швеция тоже еще не является членом НАТО, поэтому должна защищать себя.

Это балансирование между тем, чем мы можем поделиться с ними, и тем, что мы должны иметь сами,

– сказал премьер.

В то же время, он напомнил, что Швеция является частью коалиции F-16, где сотрудничает с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности.

По словам премьер-министра Швеции, страна не может позволить себе предоставлять Украине десятки самолетов.

"Мы не в такой ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их в воздухе, но пока нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине", – отметил премьер Швеции.

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