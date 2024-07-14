Переговоры об истребителях Gripen возобновили: в Офисе Президента рассказали подробности
Источник:Голос Америки
Украине нужны истребители, поэтому продолжается работа со шведской стороной для получения Gripen. Переговоры по этому поводу возобновили после того, как Швеция вступила в НАТО.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что шведские самолеты такие же хорошие, как и американские F-16. По его словам, Украина заинтересованы в их получении.
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Продолжается работа
Представитель ОП отметил, что президент Владимир Зеленский постоянно вспоминает эту тему в общении с руководством Швеции. он объяснил, что до вступления страны в Альянс Швеция не была готова давать никаких гарантий относительно поставки этих самолетов.
Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны – с соответствующими органами Швеции,
– сказал Жовква.
Он отметил, что Украина "движется в направлении" получения истребителей Gripen.
Командующий ВВС Нидерландов ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом. Это подтвердили и в министерстве страны.
Так, генерал Арну Столлманн заявил, что "примерно этим летом все выстроится в ряд". Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также сказала, что первые поставки F-16 в Украину должны состояться этим летом.