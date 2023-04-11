Заместитель министра иностранных дел, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что договоренности должны идти по таким истребителям, как Eurofighter, и немецкие военные корабли.

Смотрите также Американский F-16 или советский МиГ-29: почему Украине нужны западные самолеты

По его словам, речь идет не только о крайне необходимых новых системах вооружения, но и о темпах их передачи.

Подготовка к передаче боевых самолетов и кораблей – это длительное время. Эти решения должны пройти очень скоро. Призываем нового министра обороны (Германии) прекратить избегать этого вопроса и подумать о нем,

– заявил Мельник.

Мильник отметил, что если бы решения о танках были приняты в марте 2022 года, то на сегодняшний день линия фронта могла быть совсем другой, а многие жизни были бы спасены.

Союзников уже не должно ничего сдерживать

Он также предположил, что на первом этапе полномасштабной войны союзников от решительных действий могли сдерживать сомнения относительно того, способна ли Украина выстоять. Однако сейчас сомнений в готовности и способности украинцев воевать нет. Более того, украинские защитники доказали, что умеют быстро овладевать новыми системами вооружения.

Германии важно компенсировать имиджевые пробелы новыми шагами со стороны федерального правительства… Решать, как помочь украинской армии до конца года освободить оккупированные территории. А еще "светофорная коалиция" должна позаботиться, как гарантировать, что в Европе в будущем не разразятся новые войны",

– отметил Мельник.

Украине необходимы современные истребители