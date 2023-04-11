Заступник міністра закордонних справ, колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник вважає, що домовленості мають йти щодо таких винищувачів, як Eurofighter, та німецькі військові кораблі.

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За його словами, йдеться не лише про вкрай необхідні нові системи озброєння, але й про темпи їх передачі.

Підготовка до передачі бойових літаків та кораблів – це тривалий час. Ці рішення мають відбутися дуже скоро. Закликаємо нового міністра оборони (Німеччини) припинити уникати цього питання і подумати про нього,

– заявив Мельник.

Мильник зауважив, що якби рішення про танки були прийняті у березні 2022 року, то на сьогодні лінія фронту могла бути зовсім іншою, а багато життів було би врятовано.

Союзників уже не повинно нічого стримувати

Він також припустив, що на першому етапі повномасштабної війни союзників від рішучих дій могли стримувати сумніви, щодо того, чи спроможна Україна вистояти. Проте зараз сумнівів щодо готовності й здатності українців воювати немає. Ба більше, українські захисники довели, що вміють швидко опановувати нові системи озброєння.

Німеччині важливо компенсувати іміджеві прогалини новими кроками з боку федерального уряду… Вирішувати, як допомогти українській армії до кінця року звільнити окуповані території. А ще "світлофорна коаліція" має подбати, як гарантувати, що у Європі в майбутньому не спалахнуть нові війни",

– зазначив Мельник.

Україні необхідні сучасні винищувачі