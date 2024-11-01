"Мы сделали больше, чем любая другая страна": в Польше прокомментировали предоставление Украине МиГов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. Отмечается, что так политик ответил на просьбу Владимира Зеленского к Варшаве о передаче истребителей МиГ-29.

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Передаст ли Польша истребители Украине

Радослав Сикорский напомнил об объемах помощи Украине, которые предоставила Польша, а также о том факте, что Россия угрожает и его стране.

Среди стран, которые помогают Украине, если брать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна,

– сказал глава МИД Польши.

Он отдельно напомнил, что за восточной границей стоят "почти 300 наших танков, много тяжелой техники, также самолеты".

Мы пытаемся помочь, но мы также являемся прифронтовой страной. Нам также угрожает Россия, и не все возможно,

– подытожил Сикорский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина просила Польшу о передаче истребителей МиГ-29 и договорилась с НАТО о замене этих самолетов. Однако истребители так и не передали.