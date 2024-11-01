Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News. Зазначається, що так політик відповів на прохання Володимира Зеленського до Варшави щодо передачі винищувачів МіГ-29.

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Чи передасть Польща винищувачі Україні

Радослав Сікорський нагадав про обсяги допомоги Україні, які надала Польща, а також про той факт, що Росія загрожує і його країні.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна,

– сказав очільник МЗС Польщі.

Він окремо нагадав, що за східним кордоном стоять "майже 300 наших танків, багато важкої техніки, також літаки".

Ми намагаємося допомогти, але ми також є прифронтовою країною. Нам також загрожує Росія, і не все можливо,

– підсумував Сікорський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна просила Польщу про передачу винищувачів МіГ-29 і домовилась із НАТО про заміну цих літаків. Однак винищувачі так і не передали.