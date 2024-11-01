Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на своїй сторінці в X. Він також показав фото.

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У Польщі почали будівництво "Східного щита"

Міністерство національної оборони та Генеральний штаб Війська Польського оголосили програму "Східний щит", яка передбачає будівництво різних типів укріплень, місцевих перешкод та військової інфраструктури на кордонах з Росією та Білоруссю.

Його загальна протяжність становитиме близько 700 кілометрів. Проєкт щодо цього презентували ще 1 травні 2024 року. Польський уряд вже повідомляв про наміри почати відповідні роботи до початку 2025 року.

Перші випробування елементів "Щита" почалися у середині жовтня на полігоні в Ожиші. Постанову про заснування програми вартістю 10 мільярдів злотих, що сягає близько 2,5 млрд доларів, уряд ухвалив у червні на виїзному засіданні у Білостоці.

Проєкт передбачає співфінансування з фондів ЄС і має бути завершений до 2028 року. Серед іншого, програма також включає будівництво укріплень і природних перешкод на місцевості на ключових прикордонних ділянках.

Уряд має намір створити комплексну оборонну інфраструктуру на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку Білорусі та Росії,

– повідомляли у канцелярії Дональда Туска.

Окрім вищезгаданого, також планують побудувати відповідні системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. Головною метою проєкту є полегшення захисту кордону та ускладнення для потенційного ворога.

Нагадаємо, днями Анджей Дуда вже розповів про проєкт з укріплення польського кордону з Росією та Білоруссю "Щит Схід". За словами польського президента, ця ініціатива є новою версією "залізної завіси". Тоді він лише анонсував будівництво.