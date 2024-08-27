Украина ждет поставок МиГов от Польши, – Зеленский

Украина ожидает поставки польских истребителей МиГ. Впрочем, окончательного решения еще нет.

В то же время внимание Польши к украинской обороноспособности несколько снизилось. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Что известно о передаче польских МиГов в Украину

Я поднимаю один вопрос – нам нужны очень ваши МиГи, мы знаем об этих самолетах. Пока что нет положительного решения,

– отметил Зеленский.

Зеленский также отметил важность принятия решения по уничтожению российских ракет и дронов, направляющихся в сторону Польши, подчеркнув, что для этого необходима поддержка других стран.

"Польша не может быть наедине с таким решением. Надо, чтобы США поддержали это решение, тогда нам будет легче", – подчеркнул президент.

Напомним, что ранее по словам Дуды, Польша уже инициировала обсуждение по сбиванию российских ракет, которые летят в направлении стран-членов НАТО, над территорией Украины. Польский президент добавил, что дискуссия вокруг этого вопроса продолжается еще с зимы 2023 года.