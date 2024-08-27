Водночас увага Польщі до української обороноздатності дещо знизилася. Про це на пресконференції заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про передачу польських МіГів до України

Я порушую одне питання – нам потрібні дуже ваші МіГи, ми знаємо про ці літаки. Поки що немає позитивного рішення,

– зазначив Зеленський.

Зеленський також наголосив на важливості ухвалення рішення щодо знищення російських ракет і дронів, що прямують у бік Польщі, підкресливши, що для цього необхідна підтримка інших країн.

"Польща не може бути наодинці з таким рішенням. Треба, щоб США підтримали це рішення, тоді нам буде легше", – наголосив президент.

Нагадаємо, що раніше за словами Дуди, Польща вже ініціювала обговорення щодо збиття російських ракет, які летять у напрямку країн-членів НАТО, над територією України. Польський президент додав, що дискусія довкола цього питання триває ще з зими 2023 року.