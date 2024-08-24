Дуда сказав на урочистому заході з нагоди Дня Незалежності України, що без незалежності України важко уявити незалежними Польщу, Литву чи інші країни регіону, пише 24 Канал.

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Що сказав Дуда про Незалежність

Анджей Дуда зауважив, що у Польщі добре знають, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть.

Польський президент заявив, що той факт, що Україна сьогодні проливає кров за свободу та суверенітет, а не обирає життя в тіні імперської політики Кремля коріниться у спільній історії України та Польщі.

Достатньо згадати, як ми у 17 століття перед обличчям московської експансії уклали Гадяцький договір, який передбачав політичну спільну трьох рівноправних суб'єктів – Корони, Великого Князівства Литовського та Великого Князівства Руського,

– заявив Дуда.

Він пригадав, що цей договір означав юридичне скасування Бериславської угоди, яка поставила Україну в залежність від царської Росії.

Також Анджей Дуда пригадав, що у 19 – 20-роках 20 століття польська армія пліч-о-пліч з українською воювали проти більшовицької Росії.

"Завдяки союзу Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри ми зупинили наступ "совітів". Однак тоді ми не були достатньо сильними та об'єднаними, щоб вигнати більшовиків з української землі. Зрештою та сама спільність цінностей та взаємна солідарність об'єднує наші народи після падіння комунізму", – заявив Дуда.

Також польський президент пригадав, що Польща була першою країною у світі у 1991 році, яка офіційно визнала незалежність України.