Истребители НАТО перехватили 17 военных самолетов России над Балтийским морем
Источник:Минобороны Литвы
Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО 7 раз поднимались в воздух из-за российских военных самолетов. Говорится о периоде 20 – 26 сентября.
В течение недели истребители Альянса идентифицировали и осуществили сопровождение 17 самолетов России. Они пролетали в международном воздушном пространстве над Балканским морем.
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Больше всего вылетов было совершено 21 сентября, тогда пришлось сопровождать аж 12 самолетов. Зато меньше всего – 23 сентября, тогда идентифицировали только 1 воздушное судно.
Какие самолеты перехватывали в миссии НАТО:
- Ту-160 – 6 раз;
- Су-35 – 4 раза;
- Ил-20 – 3 раза;
- А-50 – 2 раза;
- Су-27 – 2 раза.
Все эти военные российские самолеты летели в Калининградскую область или в обратном направлении. 13 воздушных судов не имели плана полета, летели с выключенным транспондером и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.Справка. Калининградская область фактически является полуэксклавом. Этот регион соединен с Россией только морем, а на суше отделен от нее территорией других независимых государств.
Предыдущие инциденты
- К сравнению, за период 2 – 8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов трижды. В общем говорится о 11 самолетах.
- А в июне российские Су-35С ворвались в воздушное пространство Эстонии. Поэтому тамошнее МИД вызвал временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.