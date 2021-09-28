Истребители НАТО перехватили 17 военных самолетов России над Балтийским морем

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО 7 раз поднимались в воздух из-за российских военных самолетов. Говорится о периоде 20 – 26 сентября.

В течение недели истребители Альянса идентифицировали и осуществили сопровождение 17 самолетов России. Они пролетали в международном воздушном пространстве над Балканским морем.

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Больше всего вылетов было совершено 21 сентября, тогда пришлось сопровождать аж 12 самолетов. Зато меньше всего – 23 сентября, тогда идентифицировали только 1 воздушное судно.

Какие самолеты перехватывали в миссии НАТО:

Ту-160 – 6 раз;

Су-35 – 4 раза;

Ил-20 – 3 раза;

А-50 – 2 раза;

Су-27 – 2 раза.

Все эти военные российские самолеты летели в Калининградскую область или в обратном направлении. 13 воздушных судов не имели плана полета, летели с выключенным транспондером и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Предыдущие инциденты

К сравнению, за период 2 – 8 августа истребители воздушного патрулирования НАТО поднимались в небо для сопровождения российских военных самолетов трижды. В общем говорится о 11 самолетах.

А в июне российские Су-35С ворвались в воздушное пространство Эстонии. Поэтому тамошнее МИД вызвал временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

. Калининградская область фактически является полуэксклавом. Этот регион соединен с Россией только морем, а на суше отделен от нее территорией других независимых государств.