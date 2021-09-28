Впродовж тижня винищувачі Альянсу ідентифікували та здійснили супровід 17 літаків Росії. Вони проілтали у міжнародному повітряному просторі над Балканським морем.
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Найбільше вильотів було здійснено 21 вересня, тоді довелося супроводжувати аж 12 літаків. Натомість найменше – 23 вересня, тоді ідентифікували лише 1 повітряне судно.
Які літаки перехоплювали у місії НАТО:
- Ту-160 – 6 разів;
- Су-35 – 4 рази;
- Іл-20 – 3 рази;
- А-50 – 2 рази;
- Су-27 – 2 разиі.
Усі ці військові російські літаки летіли у Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 повітряних суден не мали плану польоту, летіли з вимкненим транспондером й не підтривали зв'язок з Регіональним центром керування польотами.
Попередні інциденти
- До порівняння, за період 2 – 8 серпня винищувачі повітряного патрулювання НАТО підіймалися у небо для супроводу російських військових літаків тричі. Загалом мовиться про 11 літаків.
- А у червні російські Су-35С вдерлися у повітряний простір Естонії. Через це тамтешнє МЗС викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.