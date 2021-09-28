Впродовж тижня винищувачі Альянсу ідентифікували та здійснили супровід 17 літаків Росії. Вони проілтали у міжнародному повітряному просторі над Балканським морем.

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Найбільше вильотів було здійснено 21 вересня, тоді довелося супроводжувати аж 12 літаків. Натомість найменше – 23 вересня, тоді ідентифікували лише 1 повітряне судно.

Які літаки перехоплювали у місії НАТО:

Ту-160 – 6 разів;

6 разів; Су-35 – 4 рази;

Іл-20 – 3 рази;

3 рази; А-50 – 2 рази;

Су-27 – 2 разиі.

Усі ці військові російські літаки летіли у Калінінградську область або у зворотному напрямку. 13 повітряних суден не мали плану польоту, летіли з вимкненим транспондером й не підтривали зв'язок з Регіональним центром керування польотами.

Довідка. Калінінградська область фактично є напівексклавом. Цей регіон з'єднаний з Росією лише морем, а на суші відділена від неї територією інших незалежних держав.

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