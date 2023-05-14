Россия перебросила максимальное количество бомбардировщиков на границу с Норвегией и Финляндией

Авиабаза Оленья, расположенная всего в 200 километрах от Финляндии и Норвегии, находится под пристальным наблюдением военных аналитиков. Россия перебросила туда максимальное количество стратегических бомбардировщиков.

Взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров обычно обслуживает небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и несколько военно-транспортных самолетов Ан-12. Однако минувшей осенью роль авиабазы как поля передового базирования для дальней авиации активизировалась.

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Ранее бомбардировщики базировались в Энгельсе

Первые четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на авиабазу Оленья в августе, а к октябрю там развернули более 10 самолетов Ту-95 и Ту-160.

Переброска таких тяжелых бомбардировщиков на север, безусловно, является сигналом,

– отметила профессор Катажина Зиск из Норвежского института оборонных исследований.

Стратегические бомбардировщики, которые сейчас дислоцируются за Полярным кругом, раньше базировались в Энгельсе вблизи Саратова. Расположенная всего в 600 километрах от границы с Украиной авиабаза оказалась уязвимой. В декабре прошлого года ее атаковал беспилотник, повредив 2 самолета Ту-95.

Новое спутниковое фото из Оленьи четко указывает на то, что российские стратегические авиационные силы улетели на север, чтобы уйти от украинского соседства. Все платформы вдоль взлетно-посадочной полосы заняты.

В южном конце припаркованы 2 Ту-160.

14 Ту-95 стоят друг у друга на всех других платформах, достаточно больших для более крупных самолетов.

Самолеты Ту-22М перемещены на стоянки в северо-западной части авиабазы.

Один самолет-заправщик Ил-78 припаркован сбоку.

Самолеты могут быть быстро подняты в воздух. Это дает Норвегии и Финляндии более короткое предупреждение для взлета истребителей с целью обнаружения полетов вблизи своего воздушного пространства.

Стоит отметить, что в конце апреля НАТО поднимало в воздух пару самолетов F-35 навстречу группе из 7 российских самолетов, в том числе двух бомбардировщиков Ту-160, пролетавших над международным воздушным пространством к северу от норвежского региона Финнмарк.



Спутниковый снимок авиабазы Оленья / Фото MT Anderson

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Оккупанты вылетают оттуда, чтобы обстреливать Украину

Как Ту-160, так и Ту-95 способны нести ядерные боеголовки. Центральное хранилище ядерных боеголовок России, Большое Рамозеро, расположено всего в 10 километрах от авиабазы Оленья.

Заместитель председателя совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев постоянно прибегает к ядерным угрозам. Его риторика ухудшается каждый месяц, поскольку Кремль теряет позиции в Украине.

"Поражение ядерного государства в обычной войне может спровоцировать ядерную войну", – недавно написал Медведев в своем телеграм-канале.

Последние сообщения также указывают на то, что вылетающие с авиабазы Оленья стратегические бомбардировщики принимают участие в атаках крылатыми ракетами на Украину.

Радиообозреватель HF, отслеживающий деятельность стратегической авиации России, сообщил о почти ежедневных вылетах из авиабазы Оленья в течение последней недели. Это включает как обучающие полеты в воздушном пространстве Мурманской области, так и боевые миссии со стрельбой по целям на территории Украины.