Злітно-посадкова смуга завдовжки 3500 метрів зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М і кілька військово-транспортних літаків Ан-12. Однак минулої осені роль авіабази як поля передового базування для дальньої авіації активізувалася.

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Раніше бомбардувальники базувалися в Енгельсі

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули на авіабазу Оленья в серпні, а до жовтня там розгорнули ще понад 10 літаків Ту-95 і Ту-160.

Перекидання таких важких бомбардувальників на північ безумовно, є сигналом,

– зауважила професор Катажина Зиск з Норвезького інституту оборонних досліджень.

Стратегічні бомбардувальники, які зараз дислокуються за Полярним колом, раніше базувалися в Енгельсі поблизу Саратова. Розташована лише за 600 кілометрів від кордону з Україною, авіабаза виявилася вразливою. У грудні минулого року її атакував безпілотник, пошкодивши 2 літаки Ту-95.

Нове супутникове фото з Оленьї чітко вказує на те, що російські стратегічні авіаційні сили полетіли на північ, аби втекти від українського сусідства. Всі платформи вздовж злітно-посадкової смуги наразі зайняті.

У південному кінці припарковані 2 Ту-160.

14 Ту-95 стоять один біля одного на всіх інших платформах, достатньо великих для більших літаків.

Літаки Ту-22М переміщені на стоянки в північно-західній частині авіабази.

Один літак-заправник Іл-78 припаркований збоку.

Літаки можуть бути швидко підняті в повітря. Це дає Норвегії та Фінляндії коротше попередження для зльоту винищувачів для виявлення польотів поблизу свого повітряного простору.

Варто зауважити, що наприкінці квітня НАТО підіймало в повітря пару літаків F-35 назустріч групі з 7 російських літаків, зокрема двох бомбардувальників Ту-160, які пролітали над міжнародним повітряним простором на північ від норвезького регіону Фіннмарк.



Супутниковий знімок авіабази Оленья / Фото MT Anderson

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Окупанти вилітають звідти, аби обстрілювати Україну

Як Ту-160, так і Ту-95 здатні нести ядерні боєголовки. Центральне сховище ядерних боєголовок Росії, Велике Рамозеро, розташоване всього за 10 кілометрів від авіабази Оленья.

Заступник голови ради безпеки Росії та колишній президент Дмітрій Медведєв постійно вдається до ядерних погроз. Його риторика погіршується з кожним місяцем, оскільки Кремль втрачає позиції в Україні.

"Поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну", – нещодавно написав Медведєв у своєму телеграм-каналі.

Останні повідомлення також вказують на те, що стратегічні бомбардувальники, які вилітають з авіабази Оленья, беруть участь в атаках крилатими ракетами на Україну.

Радіооглядач HF, який відстежує діяльність стратегічної авіації Росії, повідомив про майже щоденні вильоти з авіабази Оленья протягом останнього тижня. Це включає як навчальні польоти в повітряному просторі Мурманської області, так і бойові місії зі стрільбою по цілях на території України.