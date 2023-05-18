Несмотря на это, Лондон готов помогать нашим военным овладеть самолетами западного образца. Уоллес отметил, что это будет "более правильное решение".

Смотрите также Сейчас о членстве Украины в НАТО речь не идет, – министр обороны Британии.

Великобритания пока не будет передавать Typhoon Украине

Бен Уоллес отметил, что Соединенное Королевство сейчас не собирается отправлять истребители нашим гражданам. Кроме этого, он подчеркнул, что передача этих истребителей потребовала бы отправку в Украину сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.

Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором,

– подчеркнул министр.

По его словам, Лондону пришлось бы отправить в Украину 200 человек из королевских Военно-воздушных сил, а Британия пока не готова к этому. Однако он хочет, чтобы украинские пилоты обучались в Британии с "долгосрочной перспективой".

Обратите внимание! Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году. Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. Самолет способен нести общий вес до 9 тонн, что на 1,3 тонны больше возможностей F-16. Еще одним преимуществом Eurofighter Typhoon есть возможность сверхзвукового полета на крейсерской скорости. На это способны всего четыре типа истребителей в мире.

Британия планирует обучать украинских пилотов