Попри це, Лондон готовий допомагати нашим військовим опанувати літаки західного зразка. Воллес зазначив, що це буде "більш правильне рішення".

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Британія поки не передаватиме Typhoon Україні

Бен Воллес зазначив, що Сполучене Королівство зараз не збирається відправляти винищувачі нашим громадянам. Крім цього, він наголосив, що передача цих винищувачів вимагала б відправлення в Україну сотень спеціалістів, у тому числі пілотів та інженерів.

Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором,

– підкреслив міністр.

За його словами, Лондону довелося б відправити в Україну 200 людей із королівських Військово-повітряних сил, а Британія, наразі, не готова до цього. Однак він хоче, щоб українські пілоти навчалися у Британії з "довгостроковою перспективою".

Зверніть увагу! Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році. Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. Літак здатний нести загальну вагу до 9 тонн, що на 1,3 тонни більше за можливості F-16. Ще однією перевагою Eurofighter Typhoon є можливість надзвукового польоту на крейсерській швидкості. На таке здатні лише чотири типи винищувачів у світі.

Британія планує навчати українських пілотів